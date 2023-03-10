Россия покажет переписку с ФРГ, Данией и Швецией по вопросу диверсий на СП

Полянский: РФ опубликует переписку с Германией, Данией и Швецией по диверсиям на «Северных потоках»

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Известно, что в конце марта на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам.

Российская сторона собирается распространить в Совете Безопасности ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по вопросу диверсий на «Северных потоках». Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

«Чтобы быть транспарентными (открытыми, прозрачными — Прим. ред.), мы скоро опубликуем эту переписку и распространим ее среди членов СБ ООН», — сказал он.

Дипломат отметил, в конце этого месяца на голосование в СБ ООН будет выставлена резолюция по газопроводам. Инициативу России поддержали не все страны.

«Ряд стран, а именно западных стран, не хотят принимать участие в этой работе. Они вынуждены — они присылают экспертов, но эти эксперты лишь говорят: „Мы не видим какой-либо потребности в такого рода расследовании“», — объяснил Полянский.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда назвал уничтожение «Северных потоков» очень выгодным для Запада. Польский лидер также отметил, что хочет скорее узнать, кто виновник произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле оценили причастность «проукраинского доктора зло» к теракту на «Северных потоках».