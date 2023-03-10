Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Тель-Авива

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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом.

Крупная полицейская спецоперация разворачивается в Тель-Авиве. Силовики ищут одного из двух человек, открывших стрельбу в центре города. Они успели ранить троих, после этого завязалась перестрелка с полицией. Прохожие в панике укрывались в местных ресторанах.

Основного нападавшего ликвидировали. Уже известно, что это был палестинец с Западного берега реки Иордан. Его пособник, по данным полиции, смог скрыться. Премьер страны Биньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом.