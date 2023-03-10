Крупный пожар произошел в автосервисе в Красноярске

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

По предварительным данным, никто не пострадал.

Пожар вспыхнул в Красноярске. Видео с охваченным огнем зданием очевидцы выкладывают в соцсети. На нем видно, что площадь возгорания — 500 тысяч квадратных метров, а столб густого черного дыма виден за несколько километров.

Сначала местные жители предположили, что это горит один из складов, расположенных на левобережье города. Но позже в МЧС уточнили, что загорелся автосервис и пристройка к нему.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возникновения уже выясняют дознаватели.