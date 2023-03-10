«Сижу на кресле-каталке»: Шуфутинский рассказал о травмах после падения на льду

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Несмотря на травмы, артист все равно отработал несколько выступлений и даже дал полноценный концерт в Рязани.

Эстрадный певец Михаил Шуфутинский рассказал о болях, которые беспокоят его. Неприятные ощущения артист испытывает из-за полученных травм после падения на льду. Сейчас артист сидит дома, старается быстрее восстановиться, в этом ему помогает специальное кресло.

«Я поскользнулся на льду, правая нога поехала вперед, и я упал со всей дури на спину. Разбил копчик, потянул мышцу на ноге, есть еще подозрение на проблемы с мениском. Боли то утихают, то вдруг начинает плечо болеть, еще что-нибудь. Поэтому дома сижу на специальной подушке на кресле-каталке», — приводит слова Шафутинского издание aif.ru.

Несмотря на это, певец все равно несколько раз выступил после случившегося и даже смог дать полноценный «Большой юбилейный» концерт в Рязани в начале марта. Самой затруднительной для певца оказалась дорога из одного города в другой, которая заняла три с половиной часа.

Стоит отметить, что 13 апреля Шуфутинскому исполнится 75 лет. Ранее 5-tv.ru писал, что Шуфутинский мечтает о третьем ребенке.