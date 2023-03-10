Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Танк Т-90М уже успешно проявил себя в бою в ходе российской спецоперации по защите Донбасса.

Российские войска продолжают спецоперацию по защите Донбасса, задействуя различные мощные боевые машины. Среди них — танк Т-90М. Он уже успешно проявил себя в бою. 5-tv.ru собрал лучшие кадры боевой работы танка из зоны СВО в одном видео.

Боевая машина значительно легче конкурентов — Leclerc, Leopard, Abrams. Это является плюсом по маневренности. Кроме того, российский танк надежно защищен комбинированной броней и вставками из стали повышенной твердости.

Ранее, писал 5-tv.ru, военный эксперт сравнил российский Т-90М и западные танки.