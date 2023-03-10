Ольга Орлова впервые показала живот после кесарева сечения

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Теперь большинство хейтеров, наконец, поверили в правдивость беременности Орловой.

Телеведущая Ольга Орлова впервые после беременности показала фигуру. В сети появилось фото звезды из банного комплекса горнолыжного курорта на юге России. Там знаменитость отмечала день рождения коллеги по цеху Ксении Бородиной. На фото телеведущая предстала в раздельном купальнике, на котором поклонники смогли рассмотреть ее фигуру после родов, пишет издание 7Дней.ru.

В материале отмечается, что даже этот снимок не усмирил некоторых хейтеров Орловой. Ранее ее обвиняли в том, что ребенка на самом деле вынашивала не она, а суррогатная мама. Сам живот теледивы, по мнению некоторых интернет-пользователей, был накладной.

Ольга Орлова впервые после беременности показала фигуру в купальнике. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

На снимке можно разглядеть шрам, оставшийся на животе Орловой после кесарева сечения. Теперь большинство хейтеров, наконец, поверили в правдивость беременности Орловой. Но есть и те, которые все равно продолжают настаивать на своем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова бросила новорожденную малышку ради отдыха на море. За малышкой осталась присматривать няня.

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