Удар по Зеленскому: Польша обязала украинских беженцев частично оплачивать жилье

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

В Варшаве заявили, что не способны содержать 80 тысяч украинцев.

Польша «ударила» по президенту Украины Владимиру Зеленскому, обязав украинских беженцев частично оплачивать аренду жилья в стране. Об этом пишет британская газета Daily Express.

Мера начала действовать с 1 марта, она касается именно тех граждан Украины, которые пребывают на территории Польши более 120 дней. Им положено оплачивать половину стоимости проживания, но не выше 40 золотых (примерно 700 рублей — Прим. ред.) за сутки.

Также с 1 мая украинские беженцы будут оплачивать 75% от цены проживания, если находятся в стране более полугода. В этом случае суточный придел составит до 60 золотых (около тысячи рублей — Прим. ред.)

Власти Польши объяснили такие требования тем, что не в состоянии платить за жилье 80-и тысяч украинцев. По словам министра внутренних дел гстраны Мариуша Каминьского, специальный миграционный фонд Евросоюза отправил Варшаве 123 миллиона евро для обеспечения жизни украинских беженцев, однако этой суммы оказалось недостаточно.

В том числе в правительстве страны объяснили, что приемлемая поддержка беженцев должна длиться не больше года. Как отметил замминистра внутренних дел Польши Павел Шефернакер, такая мера «носит мотивирующий характер».

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