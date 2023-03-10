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Рэпер публично выразил надежду, что его нынешняя супруга Юлия не станет его последней женой.

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, вновь привел в замешательство поклонников. В соцсетях музыкант поздравил с 8 Марта «свою женщину» и написал ей приятные слова. Правда, адресовано послание было вовсе не для его нынешней супруги Юлии, а для Айзы Анохиной, с которой исполнитель развелся много лет назад.

Поклонники не поняли посыла артиста, почему мужчина назвал уже бывшую супругу «своей»? Неужели у него все плохо с Юлией? Гуф опубликовал у себя в блоге посвященный нынешней супруге видеообращение, в котором выразил надежду на то, что она «не последняя жена» в его жизни. Также он поблагодарил ее за «очередной жизненный урок». Фанаты уверены — пара на грани развода.

Издание Super.ru обратилось к Айзе Анохиной, чтобы прояснить ситуацию. Блогер призналась, что рэпер сейчас переживает трудный период.

«Леша — член моей семьи. И да, я слишком много знаю про то, что он чувствует. А про его жену я даже говорить не хочу. Я ей не доверяю, я ее не знаю, и я ей не верю. Сейчас мы переживаем только за Лешу», — заявила девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Айзы Элвис попал в больницу после укуса ядовитого насекомого.