«Грею молоко, стараюсь кормить»: режиссер Андреасян рассказал о буднях отцовства

Режиссер Андреасян рассказал, что помогает жене в уходе за новорожденной дочерью

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Режиссер с удовольствием помогает супруге в уходе за новорожденным ребенком.

Режиссер Сарик Андреасян в феврале в третий раз стал отцом. Известно, что его супруга — актриса театра и кино Лиза Моряк — родила дочь, однако имя новорожденной пара раскрывать не стала. О буднях отцовства Андреасян рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках премьеры фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» в московском кинотеатре «Октябрь».

Режиссер признался, что с удовольствием помогает жене в уходе за маленькой наследницей.

«Конечно, помогаю! Грею молоко, стараюсь кормить, все как надо», — с улыбкой заявил он.

А вот имя дочери мужчина раскрывать не стал. Говорит, что жена не разрешает.

«Нет, не скажу! Жена сказала никому не говорить, вот я никому и не расскажу», — сказал Андреасян.

Андреасян и Моряк познакомились на съемочной площадке в 2019 году. Пара просто встречалась на протяжении трех лет, в 2022 году они решили пожениться. Для Андреасяна этот брак стал вторым. С первой супругой он развелся после начала романа с Моряк. От этих отношений у Андреасяна двое сыновей.

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