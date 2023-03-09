«Один из страхов, который не отпускает»: отец SHAMAN боится за его безопасность

Отец SHAMAN Юрий Дронов: «Очень волнуюсь за его безопасность. Это один из страхов, который не отпускает»

Фото: 5-tv.ru / Зоя Игумнова

Родственники популярного российского артиста рады за SHAMAN, но не готовы даже думать о потере близкого человека.

С популярностью Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN, к его близким пришел очень большой страх. Как рассказал 5-tv.ru Юрий Алексеевич Дронов, он переживает за жизнь своего сына.

«В свете последних событий, очень волнуюсь за его безопасность. Это один из страхов, который не отпускает», — признался Юрий Дронов.

Популярность SHAMAN обернулась не только миллионный армией фанатов, но и недоброжелателей. Отец артиста и сам музыкант, но большая сцена, это не для него. Артист пригласил отца выступить в первом сольном концерте в Москве. SHAMAN исполнит с Юрием Дроновым песню «Моя Россия».

«Я на большую сцену не рвусь, в гастрольный тур не собираюсь. И карьеру музыкальную не планирую. Вот когда сын откроет свой продюсерский центр в нашем городе Новомосковске, буду там ему полезен», — добавил Юрий.

SHAMAN подтвердил слова отца. Сроки открытия пока не обозначил, но признался 5-tv.ru, что Юрий Дронов будет заниматься записью в студии гитары.

9 марта SHAMAN собрал аншлаг в Крокус Сити Холл. Поклонники услышат 19 песен из новой программы «Я русский». Завершится концерт Гимном России.

Ранее SHAMAN рассказал 5-tv.ru о том, какие эмоции получает от выступлений в Донбассе.