Жена мужчины, столкнувшего подростка в метро: «На его месте должна была быть я»

Жена сбросившего ребенка под поезд в Москве мужчины считает, что сама могла стать его жертвой

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

Незадолго до этого мужчина пытался расквитаться со своей супругой.

Мужчина, сбросивший мальчика в московском метро на рельсы, вполне возможно, мог спутать его со своей женой. Об этом рассказала супруга злоумышленника Ольга Васильева в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Оказалось, что еще 7 февраля муж уже пытался ее задушить. К слову, именно поэтому он и оказался в психиатрической клинике, говорит Ольга. На вопрос корреспондента, был ли ее супруг знаком с подростком, которого скинул на поезд, она ответила отрицательно. По ее мнению, они с подростком практически одного роста и, возможно, муж пытался убить ее, но спутал их.

«На месте подростка, скорее всего, должна была быть я», — говорит Васильева.

По ее словам, мужа только сегодня (9 марта) выпустили из психбольницы и отправили в стационар, где ординатор отпустил его еще до ее приезда. Чем конкретно болен ее супруг, Ольга не знает — врачи ей не говорили.

«В местном диспансере ему ставили диагноз „органическое поражение головного мозга с аффективными расстройствами“, человек лечился от длительной депрессии», — заключила Васильева.

Сегодня днем, на станции метро Киевская в центре Москвы мужчина толкнул подростка прямо под приближающийся поезд. 15-летний подросток оказался жив.

Сам злоумышленник уже задержан. Им оказался 62-летний мужчина, который неоднократно обращался за психиатрической помощью и проходил лечение в клинике.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро.

Ранее 5-tv.ru показывал видео того, как мужчина толкнул подростка под движущийся поезд в московском метро.