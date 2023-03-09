В Петербурге зарегистрирована вспышка гриппа и ОРВИ
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Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru
Горожан предупредили в ведомстве о том, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
В Петербурге выявили резкую вспышку гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребназдора.
За неделю рост заболеваемости составил более 65%. Однако остался намного ниже недельного эпидемического порога.
Чаще всего петербуржцы страдают от риновирусов и сезонных коронавирусов. Еще активным остается вирус группы B. При этом, по данным ведомства, у жителей перестали находить свиной и гонконгский вирусы гриппа.