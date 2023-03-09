Жуткие кадры: мужчина толкнул подростка под движущийся поезд в московском метро

СК возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство подростка в метро Москвы

Фото, видео: Галкин Николай / ТАСС; Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Мужчина оказался психически нездоровым.

В Москве, на станции метро Киевская, мужчина толкнул подростка прямо под приближающийся поезд. Департамент транспорта столицы опубликовал жуткие кадры происшествия. Затем подробностями поделилась столичная прокуратура.

К счастью, 15-летний подросток оказался жив и его здоровью ничего не угрожает. В ближайшее время он будет дополнительно осмотрен врачами.

Сам злоумышленник уже задержан. Им оказался 62-летний мужчина, который неоднократно обращался за психиатрической помощью и проходил лечение в клинике.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство несовершеннолетнего в столичном метро. Следователи уже работают на месте происшествия: допрашиваются очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения.

Также Дептранс сообщил, что движение поездов на Кольцевой линии на данный момент осуществляется в соответствии с графиком.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как девушка погибла в метро Москвы, засмотревшись в телефон.