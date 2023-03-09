Как в ЛНР проходит подготовка российских штурмовиков

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Военкор «Известий» побывал на позициях под Кременной и показал, как готовятся штурмовики ЗВО.

На территории Луганской народной республики сейчас проходят усиленные тренировки наших штурмовиков. В ближнем тылу они имитируют бои, многократно повторяя одни и те же действия. Стрельба, смена позиции, первая помощь раненым. Снова и снова. Пока каждый шаг не будет доведен до автоматизма. Именно сэкономленные секунды на передовой потом будут спасать жизни. Корреспондент «Известий» Ярослав Богат наблюдал за подготовкой.