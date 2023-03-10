Удар по печени: какие БАДы приводят к циррозу и гепатиту

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Врач-гастроэнтеролог Прашнова предупредила, что любая биодобавка на основе растений потенциально несет угрозу организму, особенно если допущена ошибка при хранении и производстве.

Нехватка солнца, плохая экология и неправильное питание приводит к дефициту витаминов. Чтобы укрепить иммунитет, люди зачастую прибегают к приему различных растительных препаратов и биодобавок, однако далеко не все из них безопасны. Об этом Газете.ру рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог, доцент СПбГУ, главный врач клиники «ЭКСПЕРТ» Мария Прашнова.

По утверждению эксперта, многие БАДы, содержащие растительные компоненты, могут нанести большой урон печени.

«Проявления могут варьироваться от легкого повышения уровня печеночных ферментов до острого или хронического гепатита, цирроза, печеночной недостаточности, острого и хронического холангита, макро- и микровезикулярного стеатоза и сосудистых поражений», — предупредила врач.

На сегодняшний день известно о более ста лекарственных препаратов, токсичных для печени. Причем, по словам Прашновой, самым высоким уровнем гепатотоксичности обладают фитопрепараты на основе растений, содержащих пирролизидиновые алкалоиды. Например, чистотел большой, окопник лекарственный, мята болотная, дубровник обыкновенный, атрактилис смолоносный, перец опьяняющий (кава-кава) и другие.

«Также опасны для печени препараты на основе листьев ларреи трехзубчатой, сенны александрийской, водно-спиртовые экстракты зеленого чая», — добавила гастроэнтеролог.

Навредить организму может и биодобавка. Например, если при производстве препарата выбирается неправильная часть растения, то там могут появиться незаявленные вещества. Кроме того, ненадлежащее хранение сырья чревато изменением химического состава. Важно также предотвратить попадание в растения опасных пестицидов, гербицидов и микроорганизмов.

«По европейским данным, растительные средства занимают 9-е место по частоте лекарственных поражений печени. На том же уровне, например, находится число поражений, вызванных противотуберкулезным антибиотиком изониазидом», — объяснила Прашнова.

Люди, злоупотребляющие БАДами для похудения и набора мышечной массы, а также поклонники различных азиатских и «аюрведических» добавок чаще всего сталкиваются с поражениями печени. Причем особенную опасность несут лекарственные препараты, в состав которых входит несколько растительных компонентов.