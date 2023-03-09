Ложная, а не воздушная: в МЧС опровергли информацию о воздушной тревоге в Москве

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Похожий прецедент ранее был в 15 регионах России.

В МЧС прокомментировали ситуацию с воздушной тревогой, которая прозвучала в эфире сразу нескольких СМИ. На самом деле тревога оказалась не воздушной, а ложной. Это произошло в результате хакерской атаки.

«На территории г. Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

К слову, похожий прецедент уже был в конце февраля. Тогда по той же причине в 15 регионах страны объявили воздушную тревогу. Еще один случай — в марте, в Краснодарском крае. Там поступила ложная информация об угрозе ракетного авиаудара, сообщения распространялись в соцсетях и мессенджерах. Власти региона в ответ посоветовали жителям проверять информацию через официальные источники.

Ранее 5-tv.ru озвучивал запись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737, совершившего аварийную посадку.