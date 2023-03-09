К актеру Сергею Гармашу вызвали скорую помощь

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

На данный момент до конца не ясно, что случилось с народным артистом.

К российскому актеру театра и кино Сергею Гармашу едет скорая помощь. Известно, что врачей вызвали родственники артиста. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Состояние знаменитости уточняется. Артисту 64 года.

До этого народный артист побывал в Ханты-Мансийске, где получил награду «За вклад в кинематограф» на XXI Международном кинофестивале «Дух огня». Ему вручал награду председатель международного жюри, режиссер Павел Лунгин.

Сергей Гармаш известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Ворошиловский стрелок», «Любовник», «Стиляги», «Мастер и Маргарита», «72 метра», «Бедные родственники», «Катынь», «Дом». В 2022 году Гармаш снялся в фильме «Чебурашка», который стал самым кассовым фильмом в российском прокате.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Гармаш получил почетную награду «За вклад в кинематограф».