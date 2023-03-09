Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

До конца года власти страны планируют обучить 30 тысяч военнослужащих.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен вновь проговорилась насчет подготовки украинских военных. Политик публично заявила, что Канада обучает солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 2015 года.

«Мы оба усиливаем нашу поддержку Украине, в том числе наше военную поддержку. <…> Параллельно мы продолжим обучение украинских солдат, как это делаете вы еще с 2015 года», — сказала Фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что у украинской армии есть «необходимая воля и дух», но нет оружия в том количестве, которое помогло бы достичь сокрушительных успехов в зоне спецоперации. Глава Еврокомиссии отметила, что поставки оружия от Европейского союза уже превысили 12 миллиардов евро.

«Наша цель до конца этого года обучить 30 тысяч военнослужащих», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

Недавно министр национальной обороны Канады Анита Ананд сообщила, что с 2015 года в стране обучили более 35 тысяч солдат ВСУ. К слову, годом ранее начался украинский кризис, так называемая антитеррористическая операция, которую проводили спецподразделения Украины на востоке страны. Таким способом украинские власти хотели насильно сохранить целостность государства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы посоветовали главе Еврокомиссии утопиться после слов о России.