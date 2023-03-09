Великобритания и Франция «зароют топор войны» ради сигнала для России
Роlitiсо: Великобритания и Франция хотят вместе послать сигнал России
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
Политики встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон готовятся в ближайшие дни к встрече в Париже, где собираются отправить России сигнал о единстве. Об этом сообщает издание Politico.
На данный момент известно, что основной упор на встрече будет направлен на обсуждение сотрудничества в оборонной сфере.
«Мы сталкиваемся с общей угрозой, и это испытание для наших двух стран», — говорит один из представителей Елисейского дворца.
По его словам, Париж и Лондон обладают самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом.
Также в статье подмечено, что после начала конфликта на Украине Сунак и Макрон осознали, что им срочно необходимо наладить отношения, чтобы показать единство стран Запада.
К слову, отношения между Великобританией и Францией ухудшились после того, королевство покинуло Европейский союз.
Еще в феврале Эммануэль Макрон выступил против затягивания украинского кризиса, потому что это может привести к бесконечности конфликта, в котором проигравшей окажется Европа. Более того, он напомнил о важности сохранения контактов с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Макрон озвучил позицию Франции относительно России.