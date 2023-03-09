Людмила Руденко впервые рассказала о знакомстве ее матери с Юрием Гагариным

Фото: Клипиницер Борис / ТАСС

Актриса до сих пор хранит подарок, оставшийся от космонавта.

Актриса Людмила Руденко впервые рассказала о связи своей матери с Юрием Гагариным. По словам артистки, история началась в Крыму, когда известный космонавт пришел на спектакль, в котором играла ее мама Дина Солдатова.

После выступления Гагарин предложил актерам поплавать на баркасе и половить рыбу. В тот вечер, по рассказу Людмилы Руденко, ее мама очень душевно общалась с космонавтом, после чего он пригласил ее на спектакль.

«Мама рассказывала, что когда они вошли вместе с Гагариным, в зале начался ажиотаж. Все рассматривали его, обсуждали, подходили за автографами. Гагарин быстро сообразил, что если так будет продолжаться и дальше, спектакль будет сорван. Тогда он говорит маме: „Диночка, я видел у вас книжку. Дайте мне ее, я буду читать!“. А у мамы был с собой томик Толстого, а вместо закладки — моя фотография», — цитирует актрису МК.

Когда Гагарин дочитал, из книги выпало то самое фото маленькой Людмилы. Эту фотографию актриса хранит до сих пор, как семейную реликвию, потому что именно на ней космонавт оставил свой автограф и подпись: «Любочка, расти большой и будь такой же очаровательной, как твоя мама».

«Моя мама до самых последних дней вспоминала Юрия Алексеевича. Она всегда говорила, что он был очень добрым, находчивым и неравнодушным человеком», — поделилась Руденко.

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