Минобороны РФ: в зоне СВО сбиты украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8

Фото, видео: BIJAYA NEUPANE / ТАСС; 5-tv.ru

Воздушные силы Украины продолжают нести ежедневные потери.

Вооруженные силы РФ добились очередных успехов в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, в районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Он также уточнил, при каких обстоятельствах был уничтожен истребитель МиГ-29. Воздушное судно неприятеля было сбито российскими средствами противовоздушной обороны. Но это не единственные потери ВВС Украины.

«В районе населенного пункта Новогродовка ДНР сбит украинский вертолет Ми-8», — добавил Конашенков.

Россия проводит военную спецоперацию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. Главы отделившихся от Киева в 2014 году ЛНР и ДНР обратились к Москве за помощью после очередного обострения на линиях соприкосновения. Артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ по жилым районам грозили гуманитарной катастрофой.

Президент РФ Владимир Путин назвал целями спецоперации защиту мирного населения Донбасса, денацификацию и демилитаризацию Украины, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре прошлого года по результатам референдумов четыре освобожденных региона вошли в состав РФ — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как армия России уничтожила два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29.