Как получить региональный маткапитал: кому полагается и сколько

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Кроме маткапитала от государства, жители России могут получить материальную помощь в связи с рождением ребенка от региона. Как это сделать?

Кроме материнского капитала от государства, жители России могут получить региональную материальную поддержку в связи с рождением детей. В каждом субъекте действуют свои правила, об их особенностях рассказало издание URA.RU.

Кому положен региональный маткапитал

Первый и важный момент, о котором должны знать новоиспеченные и будущие родители — мера соцподдержки предоставляется гражданам РФ при рождении или усыновлении второго, или последующих детей. Помощь, как и в случае с государственным маткапиталом, единоразовая. А главный получатель — мама несовершеннолетнего. Отцы могут претендовать на пособие только в случае, если женщина лишена родительских прав или умерла.

Самому несовершеннолетнему тоже разрешается оформить материнский капитал, но только когда оба родителя умерли либо лишены родительских прав. Если претендент получает образование в очной форме, то мера соцподдержки полагается до 23 лет.

Как получить региональный материнский капитал

Условия разнятся в зависимости от региона. Уточнить их можно в МФЦ по месту жительства, на сайте правительства региона, муниципалитета или в территориальном отделе социальной защиты населения.

Сколько денег платят за рождение второго ребенка в России

Сумма выплаты для каждого субъекта также разная. К примеру, 130 тысяч — в Кемеровской области. Почти столько же в Краснодарском крае. 150 тысяч — для жителей Воронежской области. Самые большие выплаты предлагаются в Ямало-Ненецком автономном округе — 500 тысяч рублей, 250 тысяч — жителям Сахалинской области и Хабаровского края.

Какие документы нужны, чтобы получить региональный маткапитал

Паспорт, свидетельство о рождении ребенка, справка о составе семьи, а также само заявление. Все это принимается в МФЦ по месту жительства. Срок рассмотрения — от 10 до 30 дней. После остается получить сертификат.

На что можно потратить региональный маткапитал в России

Оплатить региональной выплатой можно ипотечный кредит, образование ребенка, а также его реабилитацию, если имеется инвалидность. Кроме того, на региональную выплату можно приобрести автомобиль для семьи.

Кстати, жителям столицы региональный материнский капитал не полагается, однако у них есть возможность оформить единовременную выплату при рождении ребенка.

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