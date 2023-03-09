Экономисты Кульбака и Сидак объяснили, почему Китай не доверяет швейцарским банкам и выводит деньги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Udo Bernhart; Reuters / CHINA CENTRAL TELEVISION (CCTV); Reuters; Личный архив Николая Кульбаки; 5-tv.ru

Позиции специалистов различаются, но то, что на действия Китая по выводу денег из швейцарских банков могут влиять некоторые факторы, — факт.

Увод китайских денег из швейцарских банков ничего не означает. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал кандидат экономических наук Николай Кульбака. Он отметил, что политика Китайской народной республики (КНР) пока меняется несильно.

«Судя по всему Китай сейчас будет активно торговать и развивать экономику, потому что сейчас для него главное восстановиться после серьезного падения, и сделать это можно только с помощью международной торговли», — прокомментировал Кульбака.

Он добавил, что со швейцарскими банками, возможно, действительно есть проблемы. Например, для некоторых бизнесменов хранение средств может быть попросту неактуальным или даже опасным. Однако эксперт не считает сложившуюся ситуацию большой и массовой историей. Играть роль может ряд факторов, но не страх перед Западом.

«Возможно, это просто раздутые прессой единичные случаи. Может быть они (китайские бизнесмены — Прим. ред.) переводят в какие-то банки ближе к себе. В банки, связанные с Америкой или с другими европейскими странами», — заключил эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; Reuters / China Central Television (CCTV); 5-tv.ru

Также журналисты 5-tv.ru побеседовали на эту тему с кандидатом экономических наук Мариной Сидак. По мнению собеседницы, действия предпринимателей КНР связаны с некой перестраховкой, даже с учетом того, что Китай предпочитает занимать нейтральную позицию по определенным вопросам.

«Я думаю, у них элементарное недоверие к иностранной валюте и к самим западным банкам. Яркий пример — это замораживание российских активов. Сегодня заморозили российские активы, завтра могут заморозить китайские», — сказала Сидак.

Более того, специалист считает, что за Китаем в этом плане способны последовать и другие страны. В частности, Объединенные Арабские Эмираты в прошлом году вывели 600 миллиардов долларов США. По словам Сидак, со стороны западных стран по отношению к России сейчас нарушаются все международные договоры.

Нет гарантии, что они не будут нарушаться и в отношении Китая, а также других неподчиняющихся интересам Запада стран.

«Помимо всего прочего, нельзя не учитывать политический фактор. Китайско-американские отношения обострены из-за Тайваня. Также Западу не нравится нейтральная позиция КНР по российско-украинскому конфликту. Поэтому давление на Поднебесную со стороны коллективного Запада усиливается, что создает риски на принятие более веских мер по отношению к Китаю. Стоит отметить, что возросла роль китайского юаня как мировой валюты, идет активная дедолларизация», — отметила эксперт.

Перед этим в СМИ появилась информация о том, что швейцарские банки пожаловались на уход китайских клиентов из-за санкций против РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, вернет ли Запад замороженные активы России.