Фото, видео: Зураб Джавахадзе / ТАСС; 5-tv.ru

Актер шесть лет прожил в Азии, сейчас успешно занимается предпринимательством, интересуется азиатской культурой и экономикой, увлекается восточной философией, а также астрологией.

Россия преподаст кармический урок Америке. Своими мыслями о влиянии Сатурна на российскую территорию и преступлениях США поделился Алексей Гаврилов с автором и ведущей спецпроекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светланой Шевченко.

Актер шесть лет прожил в Азии и увлекается восточной философией. С астрологической точки зрения, делится своими познаниями Гаврилов, территория России находится под управлением Сатурна. Эта планета, как объясняет актер, отвечает за карму и перерождение.

На метафизическом уровне Россия является судьбоносной страной для США и в XXI веке воздаст Америке за все их преступные деяния, совершенные в XX-м.

«Невозможно быть Богом и считать себя создателем на этой Земле. Не ты ее создавал как государство, не ты создавал людей, создавал культуры и не тебе здесь править и считать себя Богом над всеми с точки зрения идеологии, экономики», — поделился своим мнением артист и предприниматель.

Гаврилов вспоминает, как 6 августа 1945 году США первый раз сбросила ядерное оружие на Японию.

«Я родился 6 августа, и я каждый раз на свой день рождения это вспоминаю», — поделился актер.

Полное интервью с актером Алексеем Гавриловым читайте и смотрите на сайте 5-tv.ru.