В России представят проекты по защите детей в цифровой среде

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Претендентов ждет два этапа, а финалисты получат ценные призы и награды от организаторов.

Открыт прием заявок на премию «За безопасное цифровое детство» Альянса по защите детей в цифровой среде. Альянс ищет креативные и яркие проекты и предложения, которые помогут сделать Интернет дружелюбным пространством для несовершеннолетних пользователей. Принять участие в ней могут взрослые и дети в возрасте от 14 лет.

Премия присуждается в трех номинациях.

Уроки безопасности в Сети

Номинация рассчитана на учителей-новаторов, которые повышают уровень цифровой грамотности среди школьников. Яркие и инновационные методики преподавания, которые вовлекают учащихся в образовательный процесс, а также эффективный план практических занятий, где поднимаются самые важные темы о безопасности в интернете.

Взрослые и дети в Интернете

Альянс в данной номинации особо отметит тех родителей, которые уделяют особое внимание воспитанию у детей навыков ответственного поведения в интернете и безопасного взаимодействия с цифровой средой.

Лучший юношеский проект

Номинация рассчитана на детей в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже сами придумали безопасные способы взаимодействия с интернетом и хотят рассказать о них другим. Юные активные пользователи сети зачастую лучше взрослых знают, как бороться с кибербуллингом и не попасть в ловушку деструктивного контента, а также как использовать новые цифровые технологии. Автор самого яркого и практического проекта о том, как справиться с современными вызовами онлайн-пространства и станет лауреатом.

Конкурс по каждой номинации пройдет в два этапа, по итогам которых финалисты-взрослые получат ценные призы от организаторов, а ребята — уникальную возможность пройти стажировку в компаниях-основателях Альянса. Церемония награждения победителей пройдет в мае 2023 года в Москве на площадке III Молодежного форума по управлению Интернетом (Youth RIGF 2023).

Подать заявку на участие в премии, а также ознакомиться с подробными условиями участия можно на сайте Альянса.

Срок подачи заявок — до 17 апреля 2023 года включительно.

Альянс по защите детей в цифровой среде — это добровольное объединение девяти крупных технологических, цифровых и медиакомпаний России, созданное в 2021 году с целью развития безопасного и благоприятного интернет-пространства для юных пользователей. В Альянс входят «ВымпелКом», «Газпром Медиа Холдинг», «Лаборатория Касперского», «МегаФон», МТС, VK, «Национальная Медиа Группа», «Ростелеком» и «Яндекс».