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Недавно чиновник встречался с российским президентом. Обсуждалась безопасность региона.

Возле поселка Пришиб Запорожской области находится многотысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в эфире федерального телеканала сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Мы видим группировку в районе 40 тысяч голов, разрозненную. Мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет», — сказал чиновник.

Он также обратил внимание, что российские войска доложили о готовности встретиться с группировкой противника. Врага встретят как минимум две линии глубокого эшелонирования.

Перед этим российский президент Владимир Путин встретился с Балицким в рамках рабочих переговоров. Они обсуждали развитие региона в различных сферах деятельности, а также безопасность Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию на Украине, начатую в прошлогоднем феврале. Цель российских войск — уничтожение радикалов, демилитаризация и денацификация Украины, прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы российской артиллерии по позициям ВСУ.