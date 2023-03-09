ДТЭК утверждает, что на Украине повреждены три теплоэлектростанции

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Согласно предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

На Украине повреждены три теплоэлектростанции (ТЭС). Об этом сообщается в Telegram-канале украинского энергетического ведомства (ДТЭК).

«Пострадали три теплоэлектростанции. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — сказано в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. Также сообщалось о перебоях энергоснабжения в других регионах Незалежной. Киевский градоначальник Виталий Кличко писал в социальных сетях, что 40% горожан остались, в связи с экстренными отключениями энергии, без связи и отопления. Мэр Киева добавил, что с водоснабжением при этом все в порядке.

Кроме того, глава Житомирской областной администрации Виталий Бунечко в своем канале писал, что без энергии в регионе остались более полутора сотен тысяч абонентов. Энергетики запитали объекты критической инфраструктуры.

Согласно данным украинского Минэнерго, ограниченная подача энергии введена в Харьковской, Киевской, Николаевской, Запорожской и Одесской областях. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что под обстрелами оказались объекты энергетической инфраструктуры в семи регионах.

Перед этим украинские СМИ публиковали информацию о взрывах в Киеве. Минобороны России не давало никаких комментариев по данному поводу.

Российские военные стали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса от украинских радикалов. Ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал кадры боевой работы российских артиллеристов по позициям украинских военных.