WSJ: ЦРУ предупреждало Германию о диверсии на «Северных потоках» еще летом

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Sauer

Американские СМИ продолжают переводить стрелки на Украину как предполагаемого виновника терактов на газопроводных нитях.

Германия была в курсе возможного теракта на «Северных потоках», об этом разведывательную службу страны ЦРУ предупреждало еще в июне–июле, сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Газета опирается на мнение представителей администрации, которые якобы знакомы с докладом о последних выводах разведки. В документе, утверждают инсайдеры, содержалась информация о трех гражданах Украины, которые пытались арендовать суда в странах, имеющих выход к Балтийскому морю. Однако все это не позволяет делать окончательные выводы о причастности к теракту проукраинской группировки, отмечает автор статьи. По крайней мере, ни одного подтвержденного факта, указывающего на это, пока нет.

Он также уточнил, что прежде, в октябре, вышеуказанная версия рассматривалась как рабочая. Ее допускали директор ЦРУ Уильям Бернс и помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

О вине Украины в диверсиях уже высказались в нескольких странах, включая Россию. Так, представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк назвал это неуклюжей попыткой Штатов скрыть ответственность за случившееся и перевести стрелки после серии расследований американского публициста Сеймура Херша о причастности к терактам США.

Аналогичного мнения придерживается официальный представитель МИД Мария Захарова. Она уверена, что реакция западного общества на разоблачительную публикацию Херша во многом демонстрирует подноготную политики США: «Мы видим, что это подобранная фактология. Это не его оценки. Это выводы, сделанные на основе подобранных материалов», — заявила ранее она.

В посольстве Дании в РФ в свою очередь отметили, что версия про Украину нельзя брать в расчет, так как она неофициальная и не подкреплена никакими данными. В связи с этим в дипведомстве призвали к объективному расследованию с участием заинтересованных государств. Сам же автор разгромных статей Сеймур Херш отреагировал на статьи коллег с удивлением, заявив, что это не может быть правдой. Также он пообещал опубликовать новое расследование про «Северные потоки» уже на следующей неделе.

Ранее, 7 марта, The New York Times сообщила о том, что взрывы трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», предположительно, организовала проукраинская группировка, ссылаясь на новые разведданные США. В статье уточнялось, что теракт, возможно, совершили опытные водолазы, не имеющие отношения к армии и спецслужбам.

Осенью прошлого года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» обнаружили утечки газа. Выяснилось, что в ночь на 26 сентября произошли взрывы на участках, расположенных в экономической зоне Дании и Швеции. Местный сейсмоцентр заявил, что в районе повреждений трубопровода зафиксированы сильные подводные взрывы. Служба безопасности Швеции обнаружила на месте ЧП следы взрывчатки. Вину за случившееся страны свалили на Россию и аргументировали это газовым шантажом. Правда, позже некотрые страны, включая Германию, заявили об отсутствии сответствующих доказательств.

Раеее 5-tv.ru рассказывал, что президент Польши назвал полезными для Европы диверсии на «Северных потоках».