Выдвинул условие: стрелявший из окна многоэтажки мужчина угрожает убить сына

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

На место инцидента выехали следователи Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Предварительно установлена личность мужчины, удерживающего своего ребенка в квартире и стреляющего из окна многоэтажки — Владимир Ш.

По данным 5-tv.ru, мужчина угрожает застрелить сына, если ему лично не позвонит председатель Следственного комитета (СК) РФ.

В ведомстве сообщили, в свою очередь, что на место происшествия уже выехали следователи Следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Ранее сообщалось, что в дежурную часть обратилась супруга злоумышленника. Она рассказала правоохранителям, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он заперся в квартире с ребенком. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, злоумышленник произвел выстрелы из окна.

По последним данным, пострадавших нет.