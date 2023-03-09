В Минобороны Финляндии заявили о скорой ратификации заявки в НАТО

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Министр обороны Финляндии выразил уверенность в том, что Венгрия и Турция ратифицируют членство страны в НАТО к саммиту в Вильнюсе.

Заявка Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс должна быть ратифицирована Венгрией и Турцией в обозримом будущем. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью финской государственной телерадиокомпании Yle. По его словам, это произойдет к саммиту в Вильнюсе.

«Я бы сказал, что финишная черта уже видна, но, возможно, нам еще нужно немного больше терпения», — сказал министр.

К слову, парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО еще 1 марта. Тогда предложение поддержали 184 депутата из 200. Семеро решили воздержаться, одного парламентария не было на месте.

По правилам НАТО, заявку Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц. Турция и Венгрия до сих пор этого не сделали. Процесс присоединения Финляндии и Швеции к альянсу был запущен еще в мае прошлого года.

К слову, недавно на границе с Россией Финляндия стала возводить пробный заградительный барьер длиной в три километра. Сам рубеж между государствами протягивается на 1300 километров.

Ранее, писал 5-tv.ru, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в отношениях альянса и России »нет дороги назад».