Как российские войска обороняют Каховскую ГЭС от боевиков ВСУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм; 5-tv.ru

Несмотря на то, что все подступы к энергообъекту хорошо защищены, украинские боевики продолжают атаки в надежде вернуть себе гидроэлектростанцию.

Ежедневным обстрелам подвергается и Каховская ГЭС. В случае, если ВСУ удастся нанести существенный ущерб и прорвать шлюзы — вода затопит десятки населенных пунктов левобережья Днепра.

Передвигаться по территории станции без риска для жизни — невозможно, но у Натали Графчиковой получилось встретиться с теми, кто не допускает прорыва противника.

Передвигаться по территории Каховской ГЭС лучше бегом, ее регулярно продолжают обстреливать. Задача бойцов — непрерывно следить за горизонтом, чтобы не допустить прорыва противника с правого берега Днепра на левый.

«Держим оборону, огневые позиции, непосредственно с этого стакана ведем наблюдение», — рассказал помощник гранатометчика с позывным Роберт.

Днем помогают бинокли, ночью — тепловизоры. При малейшем движении отрабатывают из пулеметов. Каждую минуту в ожидании ответного огня. Обстрелы ВСУ практически не прекращаются.

«Если миномет прилетает, немножко страшно. Вот так ложимся сюда на пол. Еще дроны сбрасывают, сбросы делают, вот сюда прячемся», — показывает наводчик пулеметчика Евгений.

Последствия ударов — на каждом шагу. Частично разрушен водосброс, снарядами разорваны перекрытия.

«В Новой Каховке ГЭС называют образцом стойкости, потому что, несмотря на многомесячные обстрелы ВСУ, она продолжает функционировать», — рассказывает Графчикова.

В первую очередь ВСУ пытаются нанести удары по шлюзам. Ведь в случае прорыва дамбы затопит освобожденные территории левобережья. Но наша разведка не дремлет. Корректировщик по рации сообщает координаты цели. За дело берется экипаж танка «Призрак».

«Танк Т-72 Б3 только что отработал по цели — это склад с боеприпасами на правом берегу Днепра», — объясняет Графчикова.

Над зданием клубы дыма. Цель поражена.

«На данном участке направления выполняем задачи по уничтожению укрепрайонов, складов с боекомплектами, живой силы противника. Имеются рубежи развертывания в случае прорыва противника на левый берег Днепра», — рассказывает командир танкового взвода Иван.

Все побережье под охраной наших бойцов. Круглосуточной и надежной.