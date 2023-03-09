На Пятом канале акция «День добрых дел» для Арины Бабановой

Фото, видео: 5-tv.ru

У семилетней Арины ДЦП. Ее главая мечта — уверенными шагами пойти навстречу новой жизни.

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Сегодня на Пятом канале «День добрых дел». Наш герой — маленькая Арина из Москвы. У девочки ДЦП и вся ее семилетняя жизнь — сплошная борьба за то, чтобы просто самостоятельно ходить. Сейчас у Арины есть шанс наконец встать с инвалидной коляски, но для этого нужна операция на спинном мозге, стоимостью больше миллиона рублей.

У семьи девочки нет такой суммы — все деньги ушли на многочисленные реабилитации и процедуры. Но помочь можем мы с вами: достаточно отправить СМС на номер 7511 с суммой пожертвования, или отсканировать QR-код на экране.

Каждый шаг требует от Арины больших усилий. Возможность ходить, пусть и с тростью, уже победа. Сразу после рождения медики буквально вытаскивали девочку с того света — роды были тяжелыми, она попала в реанимацию. А дальше одна проблема за другой: от множественных кист до бронхолегочной дисплазии.

«Когда выписывали из больницы, сказали, что, скорее всего, ДЦП нам не избежать. Но мы не верили. К нам приходили массажисты — руки, ноги. Вроде все хорошо. Ну да, в ножках тонус есть, мы надеялись, что пройдет — это часто так бывает», — рассказывает мама Арины Светлана Бабанова.

Когда Арине было чуть больше года, врачи все-таки поставили диагноз — детский церебральный паралич. Теперь она проходит курсы реабилитации, занимается и дома. Мама признается: долго не могла принять болезнь дочери, и даже страшно было говорить об этом вслух. Сама девочка относится к этому проще.

«Она спокойно на эту тему говорит: «У меня ДЦП». Она, когда видит детей, взрослых, всем сразу сообщает: «Я ходить не умею, у меня ДЦП», — рассказывает мама девочки.

Арине сейчас семь. Она часами может рассказывать о своих увлечениях, показывать, как учится играть на синтезаторе или рисует город детства, где всегда светит солнце, а все люди — добры друг к другу. Мечты — одна грандиознее другой.

«Я не только стоматологом стану. Но в выходные я буду то певицей, то художником, то, наверное, учителем плавания!» — рассказывает Арина.

Или кинологом. Арина любит животных — свою собаку по кличке Веня уже научила беспрекословно выполнять команды. Но сначала предстоит научиться ходить самостоятельно. Специалисты говорят, что девочка сможет встать с инвалидной коляски и передвигаться без трости после операции на спинном мозге.

«Она заключается в том, что мы частично пересекаем корешки чувствительные, которые как раз иннервируют мышцы ног. Мышцы расслабляются, приобретают нормальный тонус, и это позволяет детям в дальнейшем зачастую передвигаться, как и сверстники, без каких-либо ограничений», — поясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением нейрохирургии НИКИ педиатрии и детской хирургии имени Вельтищева Дмитрий Зиненко.

Но большая очередь по квоте может отнять драгоценное время. Выход — лечь на платную операцию. Вместе с дальнейшей реабилитацией это потребует более миллиона рублей.

«И я коплю на операцию. Ну мне родители иногда дают», — признается Арина.

Более крупные накопления семья уже потратила на лечение. Без нашей помощи не обойтись. Если мы вместе соберем всю сумму, то совсем скоро Арина уверенными шагами пойдет навстречу новой жизни.

«Моя самая заветная мечта, которую я желаю постоянно на день рождения — это, конечно же, бегать!» — рассказывает девочка.

Помочь Арине можно двумя способами: отправить СМС на номер 7511 с суммой пожертвования, или отсканировать QR-код на экране.