Оксана Самойлова поставила маму и детей на гвозди

На 8 Марта Оксана Самойлова отправилась с детьми и мамой стоять на гвоздях

Фото, видео: www.globallookpress.com / Samoylova Oxana; Instagram* / samoylova__queen2; 5-tv.ru

Несмотря на насыщенную программу праздника блогер призналась, что еще полтора месяца назад по-другому представляла себе 8 Марта.

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова решила устроить настоящий женский день на 8 Марта. Однако звезда выбрала необычный формат и захотела поэкспериментировать. Например, стояние на гвоздях. На такую практику блогер отправилась вместе с мамой и дочерьми Ариелой, Леей и Майей.

Перед новым опытом женскую часть семьи Самойловой ожидала йога в гамаках.

«Программа сегодняшнего утра: сначала вся наша девичья семейка будет „гамачить“, потом вся наша девичья семейка будет стоять на гвоздях», — весело сообщила знаменитость.

Как и было запланировано, после веселых упражнений последовало гвоздестояние. Маленькие наследницы рэпера с нетерпением ждали начала. Пятилетняя Майя и вовсе вызвалась первой пройтись по торчащим гвоздям.

Инструктор разложил деревянные платформы на полу — на них были размещены острые кончики гвоздей. По его словам, это символический путь жизни, пройти который не так просто.

Препятствие действительно оказалось не из легких. Майя, несмотря на оптимистичный настрой, сделала страдальческую гримасу во время прохождения «пути жизни». Зато ее сестра Лея прошла препятствие стойко. А вот старшая наследница смогла только встать на дощечку, после чего быстро сменила планы. Мама и бабушка тоже прошлись по гвоздям и в конце заявили — было трудно, зато очень необычно.

Далее сложнее — нужно было простоять на гвоздях целых пять минут. Самойлова еле-еле смогла удержаться до конца, зато ее дочерям было легче, по словам мамы они могли бы не двигаться хоть час.

После практики семейство ждала красивая вечеринка в стиле любимого сериала. Оксана опубликовала много фото и видео с мероприятия. Однако лишь в конце дня брюнетка «зажгла» по-настоящему, отправившись «на взрослую ночную часть». Там Самойлова встретилась с подругами, танцевала, веселилась и даже отметила, что, это было «самое веселое 8 Марта».

Примечательно, что в начале жена Джигана была другого мнения. Она рассказала поклонникам, что впервые лишена ощущения праздника. В этот раз она сама распланировала мероприятие и довольна программой, но ощущения в знаменательный день звезда ожидала другие.

«Я, конечно, по-другому представляла себе 8 Марта этого года полтора месяца назад. Сегодня первое 8 Марта за много лет, когда я не чувствую праздника. Тем не менее я подготовила очень классную программу для себя, для детей, для подружек. Поэтому я сама себе радость и сама себе счастье», — сказала блогер.

Стоит отметить, что грусть Оксаны может быть обусловлена проблемами в личной жизни. Даже этот праздник, судя по ее соцсетям, девушка провела без мужа. Ранее 5-tv.ru сообщал, что Самойлова улетела в Сочи без Джигана «в максимально странном состоянии».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.