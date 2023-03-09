«Одноклассники смеялись»: Лянка Грыу рассказала о насмешках в школе над ее внешностью

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

В прошлом знаменитая артистка стеснялась себя и имела много комплексов.

Актриса Лянка Грыу призналась, что в школьные годы сверстники дразнили ее за особенности внешности. Сейчас знаменитость вспоминает это с улыбкой, но тогда еще будучи маленькой она очень стеснялась своей уникальности. Побороться с комплексами ей помогла профессия, ведь в кинематографе ценят необычных артистов. Сейчас звезда уверена, что ее прошлые «недостатки» являются преимуществами, которые она очень ценит.

«Например, смеялись над моими крупными зубами, кудрявыми волосами. А мне, наоборот, они очень нравятся. Мне кажется <…> я запомнилась зрителям именно потому, что была такая забавная, кудрявая. И крупные зубы — это очень обаятельно. Одноклассники смеялись над моей длинной шеей, я даже стала ее стесняться. А сейчас я надеваю вечерние платья и горжусь тем, что они так красиво, элегантно сидят благодаря моей шее и осанке», — заявила Грыу в беседе с изданием Teleprogramma.pro.

В том числе девушка рассказала о своих повседневных буднях. Больше всего актриса любит находиться дома. Она часто готовит и основательно убирает жилище каждую неделю. Лянка уверена, что чистота квартиры создает гармонию с ее жителями, а уборка является отличной психологической перезагрузкой. Если в доме чисто, то и в голове порядок.

К слову, актриса 11 лет была женой режиссера Михаила Вайнберга, у них родился общий наследник Максим. После развода они сохранили дружеские отношения и совместно занимаются воспитанием сына. Ранее 5-tv.ru писал о личных драмах Лянки Грыу.