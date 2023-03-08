Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам.

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев — Прим. ред.) попал под обстрел украинских националистов в Донецкой народной республике. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео артиста в этот самый момент. На ролике слышны громкие выстрелы, после чего телефон падает на землю, а сам знаменитость исчезает из кадра.

Представитель артиста сообщила ранее 5-tv.ru, что пока с ним связи нет. Известно, что Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам.

Нескончаемые атаки ВСУ превратились в печальную повседневность жителей Донецка. Например, неделю назад один из снарядов попал в многоэтажный дом, в стене образовалась огромная дыра, два человека пострадали.

Кроме того, даже праздник не стал препятствием для украинских боевиков. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк 8 марта.