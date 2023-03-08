Разведка США оценила вероятность начала прямого противостояния с Россией

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Разведка США считает, что РФ будет оставаться для страны внушительным вызовом еще как минимум одно десятилетие.

Россия не хочет прямого военного конфликта с западными странами, однако такая угроза все равно есть. Об этом говорится в докладе спецслужб США, посвященном оценке угроз.

По мнению разведки, Москва будет оставаться внушительным вызовом для США в ключевых сферах еще как минимум десять лет.

Также в докладе указано, что Россия до сих пор старается сделать так, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы страны. При этом американская разведка оценивает риск расширения зоны боевых действий как значительный.

До этого ветеран Вооруженных сил США Ноктис Дрейвен сообщил, что американские власти ведут подготовку к атаке на территории страны. По его данным, она будет произведена под ложным флагом с целью обвинить в произошедшем Россию и втянуть ее в войну. Он также отмечал, что Вашингтон уже использует СМИ, чтобы подготовить к этому граждан страны.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса с 24 февраля 2022 года. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов жилых кварталов ЛНР и ДНР со стороны украинских войск.

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