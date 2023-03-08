«Много писем»: Авербух рассказал последние новости о Костомарове

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Фигуристу отправляют послания сотни людей, в том числе военнослужащие армии РФ.

Российский фигурист Илья Авербух рассказал, что у его коллеги Романа Костомарова есть улучшение в состоянии. Об этом он сообщил в интервью «Матч-ТВ».

По его словам, сейчас все друзья и коллеги молятся за фигуриста и держат за него кулаки. В первую очередь, Авербух обратился к жене и матери Романа Костомарова.

«Сегодня женский праздник, а на их плечи легло очень много испытаний. То, как они держатся, поддерживают Рому, достойно уважения. Я лично их поздравил, но в их лице хочется поздравить всех женщин и сказать спасибо за все, что вы делаете», — рассказал знаменитость.

Также он добавил, что сейчас известные российские фигуристы поехали на гастроли в поддержку Романа, ведь вся эта ситуация сильно отразилась на спортсменах. Многим знаменитым фигуристам сейчас тяжело, но они стараются поддерживать друг друга и проходят стрессовые ситуации вместе.

Авербух заметил, что поклонники Романа Костомарова всегда могут отправить ему послание в специальных боксах, которые они устанавливают в каждом городе.

«Сейчас появилось много писем, в том числе от бойцов СВО, которые сталкиваются с похожими проблемами», — говорит Авербух.

Все письма спортсмены передают жене Костомарова Оксане Домниной. По их мнению, добрые слова помогают Роману пережить вся тяготы болезни.

Проблемы со здоровьем у российского фигуриста Романа Костомарова начались около двух месяцев назад — его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией. Затем мужчину ввели в медикаментозную кому и подключили к аппаратам ИВЛ. Для поддержания жизни Роману провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Затем у Костомарова возникли проблемы с кровообращением, а из-за возникшего некроза врачам пришлось ампутировать больному стопу на левой ноге, а затем — удалить некроз на правой, отрезав пятку и пальцы. А позже — и кисти на обеих руках. После операций фигурист перенес два инсульта.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, зачем Костомарову предстоит проходить реабилитацию у психолога.