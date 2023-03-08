Борьба длиною в жизнь: умер муж Дарьи Донцовой

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

Писательница только поверила в чудо, излечившись от рака, как страшная болезнь забрала ее любимого.

Сегодня, 8 марта, в личном блоге российской писательницы Дарьи Донцовой появилась грустная информация — мужа знаменитости больше нет в живых. Об этом написала Анна Павлиева, бренд-менеджер Донцовой.

Согласно информации, доктор наук, профессор факультета психологии МГУ, академик РАН Александр Донцов скончался после продолжительной болезни. Мужчине поставили диагноз — рак кишечника.

«Агриппина Аркадьевна (настоящее имя Дарьи Донцовой - Прим. ред.) временно не будет присутствовать в соцсетях», — написала Павлиева.

О месте и дате похорон сообщат позже.

Примечательно, что сама писательница пережила онкологию, четыре операции и делала химиотерапию 18 раз. Еще в 1997 году ей поставили диагноз — рак молочной железы. Собственно, ее книги были «таблетками от депрессии», к которым ее пристрастил сам муж, Александр.

В одном из интервью Донцова признавалась, что ее возлюбленный принес однажды ей в палату блокнот и ручку и заставил писать. С тех пор — она не оставляет своего ремесла.

Российская писательница Дарья Донцова со своим мужем Александром. Фото: Instagram* / dontsova_official

Александр Донцов — третий муж знаменитости. Они сыграли свадьбу в 1983 году, а через три года у них родилась дочь Мария. Также у Дарьи есть пасынок Дмитрий (сын Александра от предыдущего брака). Плюс ко всему, четыре внука.

О страшном диагнозу своего мужа Дарья рассказала только в 2021 году. Для нее это было полным шоком, рассказывала она в одной из телепередач. Ведь только излечившись от рака, она уже начала жить новой, здоровой жизнь. А тут, снова плохие новости.

Тем не менее, по ее словам, Александр даже на операционном столе сохранял оптимизм и подбадривал жену, хотя ему пришлось перенести больше семи курсов химиотерапии. Супруги очень надеялись, что смогут победить страшную болезнь.

Теперь на личной страничке Дарьи Донцовой — черный квадрат.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Донцова не пишет в романах про свою семью.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.