Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам деньги

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Польские СМИ сообщают, что некоторые украинцы приезжают с детьми в страну только для того, чтобы оформить пособие, а затем сразу же уезжают обратно. Это не устраивает Варшаву.

Польша хочет вернуть полмиллиона долларов, которые выплатила украинским беженцам. Все потому, что украинцы уехали из страны после того как получили пособия. А согласно польскому законодательству, беженцы должны терять доступ к этим выплатам в случае их отъезда из Польши на срок более 30 дней.

По данным местной прессы, некоторые украинцы приезжают с детьми в Польшу только для того, чтобы оформить пособие, а затем сразу уезжают назад. К настоящему моменту удалось вернуть лишь восемь тысяч долларов.