«Акт международного терроризма»: посольство РФ в Дании о взрывах на Nord Stream

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Лишь интернациональное расследование позволит установить виновных в терактах на газопроводах Nord Stream.

Посольство России в Дании отреагировало на обсуждения вокруг взрывов на «Северных потоках». Диппредставительство в своем Telegram-канале сообщило о необходимости международного расследования, которое обеспечит всесторонний характер заключений.

В публикации отмечается, что в настоящее время СМИ распространяют различные версии об инцидентах на российских газопроводах. В большинстве своем, они опираются на неофициальные данные различных спецслужб или мнения отдельных независимых лиц.

«Россия рассматривает диверсии против газопроводов как акт международного терроризма. Его расследование должно проводиться скоординированно, а лучше — совместно с участием всех заинтересованных государств», — написано в сообщении.

В ведомстве объяснили, что в расследовании должна быть задействована не только пострадавшая сторона, но и те государства, которые не смогли предоставить соответствующий уровень безопасности нитям «Северного потока», проходящим в их экономической зоне. В российском посольстве подчеркнули, что Nord Stream являлся критически важным объектом европейской инфраструктуры.

Представители дипмиссии РФ в Дании заключили, что лишь международное расследование позволит раздобыть всеобъемлющие сведения и сделать правильные выводы о виновных в диверсиях и наказать их за содеянное. Лишь всестороннее разбирательство позволит уберечь мировую энергетическую инфраструктуру от повторения подобных ЧП, отметили в представительстве.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения. Накануне обсуждения вокруг Nord Stream неожиданно сменили курс. В США заговорили о причастности Украины к инцидентам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова на примере расследования Херша обличила лживую политику США.