Королева Дании впервые объяснила решение лишить внуков почетных титулов

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Маргрете уверена, что рано или поздно это пришлось бы сделать.

Королева Дании Маргрете II впервые после долгого молчания объяснила решение, касающееся семьи ее младшего сына. Как известно, монархиня лишила почетных титулов всех четверых детей Йоакима. С недавних пор они больше не принцы и не принцессы, что очень огорчило их родителей. За это они не раз критиковали королеву и продолжают по сей день.

«Мы, как также заявили мои родители, в шоке от этого решения и от того, как быстро оно на самом деле прошло. Я очень смущен тем, почему это должно происходить именно так», — негодовал принц в интервью датскому изданию Ekstra Bladet.

Но та с монаршим спокойствием преследовала свои цели и выдерживала все обвинения. В интервью изданию лечебного учреждения Rigshospitalet она пояснила, что очень озадачена будущим королевской семьи, которая живет на средства налогоплательщиков. Именно это обстоятельство заставило ее задуматься и сократить официальный состав членов монархии, рассказывает 7Дней.ru.

Маргрете уверена, что рано или поздно такое должно было произойти. Но чтобы обойтись малой кровью, решение требовалось принять своевременно. В ином случае ответственность пришлось бы взять старшему сыну после ее смерти и восхождения на престол. Но это могло обернуться еще большим скандалом. И без того непростые отношения братьев омрачились бы еще и враждой. Такая перспектива королеву не устраивает.

Сейчас сердце монархини уже относительно спокойно — ее решение уже вступило в силу, а она в свои 82 года взялась за здоровье и перенесла серьезную операцию на позвоночнике. Несмотря на возраст, все прошло успешно, и Маргрете идет на поправку и не планирует раньше времени оставлять трон.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы тратят 50 миллионов евро ежегодно на содержание королевской семьи.