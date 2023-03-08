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Глава государства побеседовал с представительницами прекрасного пола в торжественной обстановке.

Президент России Владимир Путин пообщался с матерью героиней Альбиной Хайдаршиной после церемонии вручения государственных наград в Международный женский день. Хайдаршина подарила жизнь 13 детям и стала первой обладательницей звания в Башкортостане.

«У вас 13 детей? Как вы с ними справляетесь, я не понимаю», — с удивлением поинтересовался Путин.

Глава РФ расспросил Хайдаршину про жизнь и остальных членов ее большой семьи. По словам женщины, живут они в частном доме и вдут свое хозяйство, а дети во всем помогают родителям. Самой взрослой дочери Винере сейчас 27 лет, она замужем и уже воспитывает своих детей. Младший ребенок Хайдаршиной появился 10 месяцев назад, спустя 29 лет брака она подарила супругу 13 наследника — сына Байраса.

Владимир Путин также поздравил всех женщин с праздником 8 Марта. Он отметил, что не осталось отраслей и сфер, в которых женщины не добились бы высот и результатов. Российский лидер поблагодарил награжденных за их самоотверженный труд и выбор прекрасной миссии — материнства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта.