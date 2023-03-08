Блогер Lerchek и ее муж признали вину в неуплате налогов от бизнеса в 300 миллионов рублей

Фото, видео: Instagram* / artem_chek; Instagram* / ler_chek

Известная семейная пара задолжала государству 300 миллионов рублей, пытаясь скрыть доходы от налоговиков.

Блогер Валерия Чекалина, известная под псевдонимом Lerchek, и ее супруг Артем признались в экономическом преступлении — паре вменяется уголовная статья о неуплате налогов, общая сумма накопившегося долга — 300 миллионов рублей. Уже в ближайшее время пара пообещала отдать государству долг. Супруги сделали соответствующее заявление в соцсетях.

Обращаясь к подписчикам, Lerchek сообщила в свое оправдание, что заплатила вместе с мужем в госказну огромные деньги.

«Мы готовы погасить имеющуюся задолженность, потому что мы с Артемом ведем бизнес, ведем его честно, и за прошлые годы оплатили налогов на 1,5 миллиарда рублей. Это нормально для любого бизнеса, что ты занимаешься деятельностью и совершаешь какие-то ошибки. Главное, эти ошибки признавать и сотрудничать. То есть, мы готовы все возместить. А кто злорадствует, будьте уверены, что такое может приключиться с каждым», — обратилась к поклонникам блогер.

Похожими словами поддержал супругу Артем Чекалин. Молодой человек подчеркнул, что это единственный проступок четы перед государством. В остальном же муж и жена видит себя образцовыми и порядочными гражданами и предпринимателями. Просто на этот раз ошибочка вышла.

«Мы из России не бежали, слова плохого не говорили. По поводу претензий, которые к нам есть, постараемся в ближайшее время все их погасить, и на этом вся история закончится. Также хотел сказать, что у нас работает 250 человек, это рабочие места, мы платим много налогов. Но здесь вот такая ситуация получилась. Спасибо, что за первый раз не сажают», — сказал молодой человек.

Блогер Lerchek (Валерия Чекалина — Прим.ред.) и ее супруг Артем Чекалин попали в поле зрения правоохранителей из-за огромных долгов перед налоговой инспекцией. По данным следователей, инспекция не досчиталась 300 миллионов рублей. Чтобы уклониться от налогов, семья оформила несколько ИП на других членов семьи, на счетах которых хранились денежные средства. Все это выяснилось в ходе проверки, организованной уполномоченными органами. В результате — возбуждено уголовное дело, а его фигурантам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как супруг Lerchek оправдался за найденные в семейном доме восемь килограммов золота и десяток загранпаспортов.

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