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Посол США в Грузии открытым текстом предупреждала, что Вашингтон не позволит республике свернуть с евроатлантического пути.

Начавшиеся в Грузии протесты против принятия правительством закона об иноагентах, грозят ее существованию. Такое мнение высказал российский теле- и радиоведущий Гия Саралидзе.

«Будут шатать Грузию. Это только начало. Не устоит власть, и это может оказаться фатальным для самого существования Грузии», — цитирует эксперта EADaily.

Саралидзе указывает, что беспорядки в столице республике Тбилиси устраивают те самые агенты иностранного влияния, на прозрачность деятельности которых направлен принимаемый грузинским парламентом закон.

При этом ранее посол США в Грузии Келли Дегнан открытым текстом предупреждала, что Вашингтон не позволит республике свернуть с евроатлантического пути, напомнил журналист.

«Как только правительство Грузии пытается отстоять интересы своего государства и своего народа в ущерб интересам США и их политики, на улицы выходят агенты влияния Запада, которым плевать на свою страну и ее судьбу», — указал Саралидзе.

Кроме того, отметил эксперт, республике таким образом припоминают и другие ее «провинности», в первую очередь отказ поддержать санкции и открыть после начала спецоперации второй фронт против России. Также в Грузии обсуждали возможность запуска прямых авиарейсов с Россией и не видели в российских туристах угрозы. Да и торговля между двумя странами выросла до рекордных значений.

В свою очередь авторы Telegram-канала «Набат» пишет, что Грузии пора определяться с тем, как дальше жить, и если страна решит, что ей ближе США и Запад, то не пройдет и пары лет, как Тбилиси будет охвачен огнем войны.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в комментарии 5-tv.ru заявил, что США продолжат раскачивать ситуацию в Грузии, а ее правительству остается лишь уповать на разум своего народа, который не позволит кучке политических проходимцев ввергнуть страну в хаос.