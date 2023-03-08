Портал в другой мир: какие мистические опасности поджидают человека в горах

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov; 5-tv.ru

Туризм в самых красивых горных местах иногда оборачивается страшной трагедией. Что человек может сделать не так и кому насолить, оказавшись наедине с природой?

Горные места в России полны мистических неожиданностей, именно там человек рискует попасть в потусторонний мир и не вернуться из него живым. О том, почему это происходит и как избежать опасности, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал экстрасенс Андрей Харис.

По его словам, горы — особенное место. И в древности, и сегодня главные хозяева там — духи. С ними-то и нужно в первую очередь считаться, оказавшись среди природных красот. И если шаманы об этом знают, то обычные туристы — ни сном, ни духом. А еще первые, как правило, забывают закрыть за собой портал в инфернальную реальность, предупреждает Харрис. Возможно, именно этим объясняются недавние неприятности двух туристок, травмировавшихся на перевале Горных Духов в Бурятии.

«Не зря у ряда народов на Урале или в Сибири есть особые тайные названия для каждой горы — например, Приход мертвых, Перевал духов или Сонная вершина. Они напрямую отражают, то, что там происходит. Дело в том, что, проводя магические ритуалы, шаманы, как правило, не закрывают портал, а держат его открытым. С этими духами работают почти все шаманы. В любом случае лазейка из потустороннего мира не приносит ничего хорошего», — поясняет собеседник.

Поэтому пожаловавшие в горы туристы должны быть особенно тактичными с местными духами, продолжает Харрис. При этом у каждой горы, уверяет он, свой дух-хранитель, которого можно нечаянно обидеть. О плохом настроении хозяина будут говорить три важных момента — перепады настроения, непонятные, настораживающие звуки и быстро меняющаяся погода.

«Не нужно впадать в панику, а пообщаться с представителями потустороннего пространства. Сказать, что уважаете данную гору и местность, что не сделаете ничего плохого и пришли с миром. Если пришли со светлыми мыслями, ничего плохого не случится», — уверяет экстрасенс.

Правда, никакие правила горного этикета не сработают, если человек пришел в возвышенные места не только отдохнуть, а пуститься во все тяжкие — это алкоголь и наркотики, предупреждает Харрис.

«Данные места не любят алкоголь и вещества, дурманящие сознание. Сущности астрального мира буквально рентгеном сканируют таких людей и присасываются, толкают на опасные поступки. В таком состоянии человек может сорваться с горы или замерзнуть и ничего не заметить. Старайтесь чтобы любой поход был медитацией, посоветуйтесь с местными, расспросите об обрядах, поблагодарите гору, и тогда природа повернется светлой стороной», — заключил собеседник.

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