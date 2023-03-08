«Попытка маргинализации»: Захарова на примере расследования Херша обличила лживую политику США

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Политик считает, что самое важное — это правда, поэтому Россия никогда не вступит в информационную войну.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на «Северных потоках». Она считает, что реакция западного общества на его публикацию во многом демонстрирует подноготную политики США.

По данным Захаровой, которые она озвучила на Youtube-шоу «Дайте сказать!», Херш не имеет никакого отношения к России. Он не был уличен в контактах с пророссийскими СМИ, но десятилетиями занимается международными проблемами и расследованиями. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что после обнародования его материала от западного общества не последовало какой-либо реакции.

«Мы видим, что это подобранная фактология. Это не его оценки. Это выводы, сделанные на основе подобранных материалов. И что мы видим с другой стороны? Игнор. Это попытка маргинализации», — заявила Захарова и подчеркнула, что Вашингтон даже отказался отвечать на любые вопросы по материалам Херша.

Дипломат добавила, что это является самым ярким проявлением информационной войны, которую Москва отражает честно. По ее словам, Россия не намерена запасаться информационным оружием в виде фейков и кибершантажа. Самое сильное оружие — это правда, отметила она, а уподобляться «им» не стоит.

Мария Захарова заключила, что неолиберальные и ультралиберальные силы на Западе разрушают систему координат и предлагают жить в мире глобальной «постправды», где все перевернуто с ног на голову и отсутствует информационная исходная «точка отсчета».

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад намеренно скрывал информацию о теракте на «Северных потоках».