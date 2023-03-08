Запад намеренно скрывал информацию о теракте на «Северных потоках»

Times: Запад знал о причастности Киева к взрывам на «Северных потоках», но скрывал это

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Обсуждения вокруг Nord Stream неожиданно сменили курс. Обвиненные в теракте США заговорили о причастности Незалежной к инцидентам.

Запад осведомлен о причастности Киева к взрывам на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», но замалчивает об этом. Газета The Times сообщила, что европейским спецслужбам стало известно имя возможного спонсора диверсий на российских газопроводах.

В материале отмечается, что в НАТО планировали скрыть данные об украинском следе в теракте на Nord Stream. По словам автора, обнародование этой информации привело бы к публичному спору и эскалации отношений Киева и Берлина.

Издание заявило, что западные разведчики узнали имя организатора диверсий. Предположительно, поручителем выступил украинский бизнесмен, который не связан с главой страны Владимиром Зеленским.

«Имя предполагаемого частного спонсора, украинца, не связано с правительством <…> циркулирует в разведывательных кругах уже несколько месяцев, но не раскрывается», — написано в статье.

Автор подчеркивает, что со временем его личность обязательно будет раскрыта. Причиной этому может послужить то, что «частный спонсор» оставил во всей этой истории отличительную «визитную карточку».

Взрывы на нитях «Северного потока» произошли в ночь на 26 сентября. Разрушенными оказались участки, расположенные в экономической зоне Дании и Швеции. В сейсмоцентре Швеции заявили, что в районе утечек были зафиксированы два мощных подводных толчка. Служба госбезопасности Швеции подтвердила факт диверсии, сообщив о нахождении взрывчатки на месте ЧП.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказываются принимать любые обвинения.

Ранее 5-tv.ru писал, может ли США пытаться свалить вину на Украину за теракты на «Северных потоках».