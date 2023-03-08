Как рукой снимет: преподаватель йоги назвал лучшее упражнение от головной боли

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Процесс займет несколько минут, а эффекта может хватить на весь день.

Победить головную боль можно не только с помощью таблеток — есть простое и очень действенное упражнение. О нем рассказал преподаватель хатха-йоги Александр Фурашов в интервью изданию Газета.ру.

По словам эксперта, если недуг связан с нарушением венозного оттока крови — а это одна из самых частых причин проблемы — необходимо сделать несколько поворотов головой. При этом параллельно придется поработать руками и ремнем.

Техника упражнения — следующая: нужно занять вертикальное положение, перекинуть ремень через трапециевидную мышцу, захватить предмет одной рукой спереди, другой — сзади. И затем рукой, что за спиной, — оттягивать мышцу назад, а голову при этом плавно, слегка приподняв вверх, поворачивать в противоположную от плеча сторону. И так — 30 секунд. Следом стоит повторить то же самое, поменяв руки местами и направление головы.

Фурашов также подчеркнул, что пренебрегать медицинской помощью при головных болях тоже не стоит. Для начала лучше поставить диагноз в поликлинике, потом уже делать упражнение.

«Помните, ваша главная задача — не навредить себе и не усугубить ситуацию», — сказал он.

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