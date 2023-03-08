Германия отказывается делать выводы по взрывам на «Северных потоках»
Глава МИД ФРГ Бербок: Германия дождется следствия по «Северным потокам», прежде чем делать выводы
Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry
Подрывы на нитях газопровода произошли в конце сентября прошлого года. Российских специалистов не допускают к материалам расследования.
ФРГ сделает выводы о виновниках теракта на нитях газопровода «Северный поток» после проведения официального расследования.
«Именно тогда на основании данных сведений, а не поспешно на основании публикаций, правительство может сделать выводы», — цитирует агентство DPA главу МИД Германии Анналену Бербок.
Накануне издание The New York Times (NYT), ссылаясь на чиновников США, сообщало что к теракту на «Северном потоке» может быть причастна некая «проукраинская группировка», действующая без ведома американских властей. А газета Die Zeit выпустила материал, где сказано, что немецкие следователи установили судно, использованное для совершения диверсии. Компания, арендовавшая его, якобы принадлежала украинским гражданам и была зарегистрирована в Польше.
К слову, с материалом NYT не согласен представитель Института Шиллера при ООН в Нью-Йорке Ричард Блэк. Он больше доверяет расследованию американского журналиста Сеймура Херша, который написал, что в инциденте с газопроводом виновны Штаты и Норвегия. Подрывы на «Северном потоке» произошли в конце сентября прошлого года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как в Кремле прокомментировали публикации западных СМИ о «Северных потоках».