Удаление зубов и переливание крови: почему Билан провел два месяца в больнице
Билан сообщил, что его коту Соломону удалили зубы и сделали переливание крови
Фото: Геодакян Артем
Однажды знаменитость сделал доброе дело — приютил тяжелобольное животное с улицы. Уже три года он продолжает отдавать ему всю свою любовь и заботу.
Певец Дима Билан рассказал, что последние два месяца провел в больнице из-за состояния его домашнего питомца — кота Соломона. У хвостатого начались обострения тяжелых заболеваний и ветеринары всеми силами боролись за жизнь любимца артиста. Об этом исполнитель рассказал на своей страничке в социальной сети.
По словам Билана, началось все с проблем с деснами. Животному было больно есть из-за развившейся инфекции, поэтому врачам пришлось удалить зубы Соломону. Однако позже его состояние ухудшилось.
«Далее обнаружили обострение основного заболевания ВИК, необходимость в переливании крови и так далее! Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома»,— прокомментировал певец.
Пушистому однозначно повезло с хозяином, который вкладывает в него всю заботу и трепетно относиться к другу. По рассказам знаменитости, после удаления зубов Соломону нужно особое внимание, поэтому Билан кормит кота креветками и крабами.
«Теперь можно давать крабы, креветки. Все это нужно пропускать через блендер. Он теперь начал есть с рук», — поделился он подписчиками.
Артист три года назад приютил бездомного кота. Пушистый провел часть жизни на улице и успел обзавестись тяжелыми заболеваниями. Однако это не отпугнуло Билана, и он решил выходить тяжелобольное животное с поражениями иммунной и нервной системы.
Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан пожаловался на сломанное ребро. По его словам, травму он получил от коллеги прямо во врем выступления.