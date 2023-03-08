Удаление зубов и переливание крови: почему Билан провел два месяца в больнице

Билан сообщил, что его коту Соломону удалили зубы и сделали переливание крови

Фото: Геодакян Артем

Однажды знаменитость сделал доброе дело — приютил тяжелобольное животное с улицы. Уже три года он продолжает отдавать ему всю свою любовь и заботу.

Певец Дима Билан рассказал, что последние два месяца провел в больнице из-за состояния его домашнего питомца — кота Соломона. У хвостатого начались обострения тяжелых заболеваний и ветеринары всеми силами боролись за жизнь любимца артиста. Об этом исполнитель рассказал на своей страничке в социальной сети.

По словам Билана, началось все с проблем с деснами. Животному было больно есть из-за развившейся инфекции, поэтому врачам пришлось удалить зубы Соломону. Однако позже его состояние ухудшилось.

«Далее обнаружили обострение основного заболевания ВИК, необходимость в переливании крови и так далее! Теперь реабилитация и поддерживающее лечение дома»,— прокомментировал певец.

Пушистому однозначно повезло с хозяином, который вкладывает в него всю заботу и трепетно относиться к другу. По рассказам знаменитости, после удаления зубов Соломону нужно особое внимание, поэтому Билан кормит кота креветками и крабами.

«Теперь можно давать крабы, креветки. Все это нужно пропускать через блендер. Он теперь начал есть с рук», — поделился он подписчиками.

Артист три года назад приютил бездомного кота. Пушистый провел часть жизни на улице и успел обзавестись тяжелыми заболеваниями. Однако это не отпугнуло Билана, и он решил выходить тяжелобольное животное с поражениями иммунной и нервной системы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дима Билан пожаловался на сломанное ребро. По его словам, травму он получил от коллеги прямо во врем выступления.